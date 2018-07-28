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У Польщі пояснили, чому вони цінують українських мігрантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:57
fokus написав: Ratatui написав: link654 написав:
Не надо сравнивать тех кто приехал работать и тех кто приехал получать социал. Для работников в Европе двери во всех странах открыты. Из Польши многие уехали в Германию работать.
А из Германии в Англию. И что с того?
И только в Украину никто не едет..
Хачики уже попёрли.
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