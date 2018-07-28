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Українці стали менше
їздити до Польщі

Українці стали менше їздити до Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 07:57

Українці стали менше їздити до Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Прикордонній службі Польщі.

Дивися повний текст Українці стали менше їздити до Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 07:57

Бо люди оминають Польщу через черги на пунктах перетину кордону. У чергу можна стати на 8-11 годин, хоча на сайтах прикордонних / митних служб написано, що черги на 1-1,5 години, це брехня. Що митники та прикордонники там роблять - невідомо. З колишніх 20-30 хвилин на перетин дійти до 10 годин втрати часу - це пекло і круто. На пунктах перетину кордону недостатньо персоналу, наприклад із 6 ліній: 1 для автобусу (працює), 1 для ЄС (працює), а з решти 4-х легкових для українців працює лише 2 і то абияк.
Всюдиносапхайчик
 
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