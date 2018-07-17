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Перепис населення вплине на соціально-економічну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лип, 2018 08:53
Пропонуємо до обговорення:
Результати перепису населення України в 2020 році вплинуть на соціально-економічну політику держави.
Дивися повний текст Перепис населення вплине на соціально-економічну політику країни
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Додано: Нед 29 лип, 2018 08:54
Очевидно только одно - до выборов никакой переписи не будет :)
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antikkristall
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