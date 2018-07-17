RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Перепис населення вплине
на соціально-економічну...

Перепис населення вплине на соціально-економічну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 08:53

Перепис населення вплине на соціально-економічну...

Пропонуємо до обговорення:
Результати перепису населення України в 2020 році вплинуть на соціально-економічну політику держави.

Дивися повний текст Перепис населення вплине на соціально-економічну політику країни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83491
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 08:54

Очевидно только одно - до выборов никакой переписи не будет :)
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1306
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні проведуть пробний перепис населення
R2 » Сер 18 лип, 2018 18:49
1 126
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 19:21
LutsMan
Кабмін може змінити норми споживання газу для населення... 1, 2
R2 » Вів 17 лип, 2018 08:35
11 574
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 09:52
1007qwert
Подорожчання газу в Україні: що вплине на ціни
R2 » Вів 17 лип, 2018 10:55
4 187
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 15:55
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8278)
29.07.2018 09:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.