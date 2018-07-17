Результати перепису населення України в 2020 році вплинуть на соціально-економічну політику держави.
Дивися повний текст Перепис населення вплине на соціально-економічну політику країни.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 08:53
Перепис населення вплине на соціально-економічну...
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Дивися повний текст Перепис населення вплине на соціально-економічну політику країни.
Додано: Нед 29 лип, 2018 22:47
не вижу ничего плохого в том что населения станет меньше: экология в разы станет лучше, больше рабочих мест, классно же. То что пенсы будут 3 копейки получать- так то их проблемы, ведь они страну вели в такую Ж, пусть расплачиваются за это.
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