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Ілон Маск випустить
смартфон Tesla

Ілон Маск випустить смартфон Tesla
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:03

Ілон Маск випустить смартфон Tesla

Пропонуємо до обговорення:
У мережі з'явилися зображення передньої і задньої панелей смартфона від компанії Ілона Маска Tesla.

Дивися повний текст Ілон Маск випустить смартфон Tesla.
R2
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