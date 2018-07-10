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Ілон Маск випустить смартфон Tesla
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лип, 2018 14:03
Пропонуємо до обговорення:
У мережі з'явилися зображення передньої і задньої панелей смартфона від компанії Ілона Маска Tesla.
Дивися повний текст Ілон Маск випустить смартфон Tesla
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R2
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Додано: Нед 29 лип, 2018 20:17
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