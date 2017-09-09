У сучасних електромобілів поки є дуже багато проблем.
Дивися повний текст Створено акумулятор, що нагрівається сам і здатний до швидкої зарядки при мінусовій температурі.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 15:33
Створено акумулятор, що нагрівається сам і здатний до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Створено акумулятор, що нагрівається сам і здатний до швидкої зарядки при мінусовій температурі.
Додано: Нед 29 лип, 2018 15:33
ага, ага. Вообще нет на аляске. И в Норвегии тоже нет.
Что за бред?
Зачем вообще аккумулятор который греется при заряде? А если вот сейчас уже нагрет до 80?
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