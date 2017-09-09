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Створено акумулятор, що
нагрівається сам і здатний до...

Створено акумулятор, що нагрівається сам і здатний до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:33

Створено акумулятор, що нагрівається сам і здатний до...

Пропонуємо до обговорення:
У сучасних електромобілів поки є дуже багато проблем.

Дивися повний текст Створено акумулятор, що нагрівається сам і здатний до швидкої зарядки при мінусовій температурі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:33

ага, ага. Вообще нет на аляске. И в Норвегии тоже нет.
Что за бред?
Зачем вообще аккумулятор который греется при заряде? А если вот сейчас уже нагрет до 80?
arheops
 
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