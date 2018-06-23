Компанія Virgin Galactic провела в четвер третє випробування туристичного суборбітального космічного корабля SpaceShipTwo моделі Unity.
Дивися повний текст Пілоти Virgin Galactic вперше розігнали космічний корабель до швидкості понад 2 Маха.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 15:51
Пілоти Virgin Galactic вперше розігнали космічний...
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Дивися повний текст Пілоти Virgin Galactic вперше розігнали космічний корабель до швидкості понад 2 Маха.
Додано: Нед 29 лип, 2018 15:51
а я недавно читал, что скорость звука 331м/с, про диапазон 350-390м/с ничего сказано не было.
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