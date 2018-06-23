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Пілоти Virgin Galactic
вперше розігнали космічний...

Пілоти Virgin Galactic вперше розігнали космічний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:51

Пілоти Virgin Galactic вперше розігнали космічний...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Virgin Galactic провела в четвер третє випробування туристичного суборбітального космічного корабля SpaceShipTwo моделі Unity.

Дивися повний текст Пілоти Virgin Galactic вперше розігнали космічний корабель до швидкості понад 2 Маха.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:51

а я недавно читал, что скорость звука 331м/с, про диапазон 350-390м/с ничего сказано не было.
antonivs3
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