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Пілоти Virgin Galactic
вперше розігнали космічний...

Пілоти Virgin Galactic вперше розігнали космічний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:51

Пілоти Virgin Galactic вперше розігнали космічний...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Virgin Galactic провела в четвер третє випробування туристичного суборбітального космічного корабля SpaceShipTwo моделі Unity.

Дивися повний текст Пілоти Virgin Galactic вперше розігнали космічний корабель до швидкості понад 2 Маха.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:51

а я недавно читал, что скорость звука 331м/с, про диапазон 350-390м/с ничего сказано не было.
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:42

antonivs3
Скорость распространения звука в воздушной среде сильно зависит, в первую очередь, от самой среды распространения - т.е. от разреженности (считай - давления), температуры и т.д.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:38

Все такие умные.
vitaliy_panchuk
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:04

До верхней границы стратосферы добрались. Ещё столько же нужно для того чтобы полноценно называться космическим кораблем.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:56

  Shram написав:До верхней границы стратосферы добрались. Ещё столько же нужно для того чтобы полноценно называться космическим кораблем.


Согласно классификации Военно-воздушных сил США (ВВС США, United State Air Forces, USAF), космическим полётом считается полёт, высота которого превышает 50 миль (80 км 467 м). 80,5-52,5= :wink:
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:15

  Kripo написав:
  Shram написав:До верхней границы стратосферы добрались. Ещё столько же нужно для того чтобы полноценно называться космическим кораблем.


Согласно классификации Военно-воздушных сил США (ВВС США, United State Air Forces, USAF), космическим полётом считается полёт, высота которого превышает 50 миль (80 км 467 м). 80,5-52,5= :wink:


Международная авиационная федерация в качестве рабочей границы между атмосферой и космосом установила высоту в 100 км (линия Кармана).
NASA считает границей космоса высоту 122 км.

Думаю что мнение двух этих организаций более определяющее для гражданского космического корабля чем классификация чьих бы то ни было ВВС (пусть это даже ВВС США).
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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