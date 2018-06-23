Компанія Virgin Galactic провела в четвер третє випробування туристичного суборбітального космічного корабля SpaceShipTwo моделі Unity.
Дивися повний текст Пілоти Virgin Galactic вперше розігнали космічний корабель до швидкості понад 2 Маха.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 15:51
Пілоти Virgin Galactic вперше розігнали космічний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пілоти Virgin Galactic вперше розігнали космічний корабель до швидкості понад 2 Маха.
Додано: Нед 29 лип, 2018 15:51
а я недавно читал, что скорость звука 331м/с, про диапазон 350-390м/с ничего сказано не было.
Додано: Пон 30 лип, 2018 18:42
antonivs3
Скорость распространения звука в воздушной среде сильно зависит, в первую очередь, от самой среды распространения - т.е. от разреженности (считай - давления), температуры и т.д.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:04
До верхней границы стратосферы добрались. Ещё столько же нужно для того чтобы полноценно называться космическим кораблем.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:56
Согласно классификации Военно-воздушных сил США (ВВС США, United State Air Forces, USAF), космическим полётом считается полёт, высота которого превышает 50 миль (80 км 467 м). 80,5-52,5=
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:15
Международная авиационная федерация в качестве рабочей границы между атмосферой и космосом установила высоту в 100 км (линия Кармана).
NASA считает границей космоса высоту 122 км.
Думаю что мнение двух этих организаций более определяющее для гражданского космического корабля чем классификация чьих бы то ни было ВВС (пусть это даже ВВС США).
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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