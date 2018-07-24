RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Основні види порушення
прав споживачів в Україні

Основні види порушення прав споживачів в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:14

Основні види порушення прав споживачів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Порушення прав споживачів були виявлені майже у половині перевірених господарюючих суб’єктів.

Дивися повний текст Основні види порушення прав споживачів в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83497
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:15

отсутствие доступной, необходимой, достоверной и своевременной информации о продукции – 82,5%
Вот только из-за этого пункта можно вообще не платить налоги и есв
Я понимаю что в интернет магазине можно написать любую информацию в неограниченном количестве. Но если товар продается с прилавков то это торба полная.

Итого. Если по документам все в порядке, то есть тема о доступной информации и полюбому будет штраф. По такому принципу многие на рынках и перестают платить налоги. Нафига платить если по любому штраф?
p_a_l
 
Повідомлень: 1214
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні подорожчали квартири - Держстат 1, 2
R2 » Вів 24 лип, 2018 18:39
15 873
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лип, 2018 09:18
Дядюшка Скрудж
В Україні реорганізувався ще один банк
R2 » Суб 28 лип, 2018 00:17
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лип, 2018 00:17
locustsucol
В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 26 лип, 2018 01:13
33 1620
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 19:38
wild2006

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3690)
29.07.2018 17:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.