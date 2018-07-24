Порушення прав споживачів були виявлені майже у половині перевірених господарюючих суб’єктів.
Дивися повний текст Основні види порушення прав споживачів в Україні.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:14
Основні види порушення прав споживачів в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Основні види порушення прав споживачів в Україні.
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:15
отсутствие доступной, необходимой, достоверной и своевременной информации о продукции – 82,5%
Я понимаю что в интернет магазине можно написать любую информацию в неограниченном количестве. Но если товар продается с прилавков то это торба полная.
Итого. Если по документам все в порядке, то есть тема о доступной информации и полюбому будет штраф. По такому принципу многие на рынках и перестают платить налоги. Нафига платить если по любому штраф?
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:17
Re: Основні види порушення прав споживачів в Україні
"доступной, необходимой, достоверной и своевременной"- за размытой формулировкой спрятаны очень конкретные санкции(((
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