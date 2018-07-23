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Названо регіони-лідери
за обсягами будівництва

Названо регіони-лідери за обсягами будівництва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:22

Названо регіони-лідери за обсягами будівництва

Пропонуємо до обговорення:
В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилася і продовжує розвиватися досить активними темпами.

Дивися повний текст Названо регіони-лідери за обсягами будівництва.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:22

Строительство метро в Днепре
https://youtu.be/LXNQ7gcA61s
серенький
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