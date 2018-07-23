В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилася і продовжує розвиватися досить активними темпами.
Дивися повний текст Названо регіони-лідери за обсягами будівництва.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:22
Названо регіони-лідери за обсягами будівництва
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Дивися повний текст Названо регіони-лідери за обсягами будівництва.
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:22
Строительство метро в Днепре
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