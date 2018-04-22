Про це повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст Реалізація бензину на заправках скоротилася.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:47
Реалізація бензину на заправках скоротилася
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реалізація бензину на заправках скоротилася.
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:48
Народ потихоньку переходит на чадящие на дизеля-евробляхи и ставит ГБО вместо бенза. Так что все сходится.
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