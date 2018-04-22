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Реалізація бензину на
заправках скоротилася

Реалізація бензину на заправках скоротилася
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:47

Реалізація бензину на заправках скоротилася

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст Реалізація бензину на заправках скоротилася.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:48

Народ потихоньку переходит на чадящие на дизеля-евробляхи и ставит ГБО вместо бенза. Так что все сходится.
Watcher
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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