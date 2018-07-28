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Українці розроблятимуть
технології 5G в мобільній медицині

Українці розроблятимуть технології 5G в мобільній медицині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 17:19

Українці розроблятимуть технології 5G в мобільній медицині

Пропонуємо до обговорення:
Команда українських вчених буде розробляти технології 5G в мобільній медицині.

Дивися повний текст Українці розроблятимуть технології 5G в мобільній медицині.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 17:19

Два варианта: либо грант из-за бугра подоспел, либо решили бюджет слегка подерибанить. Меня умиляют эти "консультации семейного врача по телефону..."
Radon
 
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