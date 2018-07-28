Команда українських вчених буде розробляти технології 5G в мобільній медицині.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 17:19
Українці розроблятимуть технології 5G в мобільній медицині
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці розроблятимуть технології 5G в мобільній медицині.
Додано: Нед 29 лип, 2018 17:19
Два варианта: либо грант из-за бугра подоспел, либо решили бюджет слегка подерибанить. Меня умиляют эти "консультации семейного врача по телефону..."
Додано: Пон 30 лип, 2018 00:22
Эээ это они трехмерное изображение внутренних органов в цвете 25кадров/сек передавать будут по 5Ж ?
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