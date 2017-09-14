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У ФДМ підрахували вигоду від
запуску єдиної бази оцінки...

У ФДМ підрахували вигоду від запуску єдиної бази оцінки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:49

У ФДМ підрахували вигоду від запуску єдиної бази оцінки...

Пропонуємо до обговорення:
База дозволить збільшити надходження до державного бюджету на 2-3 млрд грн щорічно.

Дивися повний текст У ФДМ підрахували вигоду від запуску єдиної бази оцінки нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:49

как можно назвать доходом полную стоимость продажи имущества и взять с нее какой-то налог? а ведь есть и затраты на приобретение имущества. ФГИУ вообще красавцы поставили частную прокладку и косят бабло, а всей стране раасказывают как они наполняют бюджет. людей обчищают со всех сторон.
edgar_po
 
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