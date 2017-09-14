База дозволить збільшити надходження до державного бюджету на 2-3 млрд грн щорічно.
Дивися повний текст У ФДМ підрахували вигоду від запуску єдиної бази оцінки нерухомості.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 18:49
У ФДМ підрахували вигоду від запуску єдиної бази оцінки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ФДМ підрахували вигоду від запуску єдиної бази оцінки нерухомості.
Додано: Нед 29 лип, 2018 18:49
как можно назвать доходом полную стоимость продажи имущества и взять с нее какой-то налог? а ведь есть и затраты на приобретение имущества. ФГИУ вообще красавцы поставили частную прокладку и косят бабло, а всей стране раасказывают как они наполняют бюджет. людей обчищают со всех сторон.
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