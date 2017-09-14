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У ФДМ підрахували вигоду від
запуску єдиної бази оцінки...

У ФДМ підрахували вигоду від запуску єдиної бази оцінки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:49

У ФДМ підрахували вигоду від запуску єдиної бази оцінки...

Пропонуємо до обговорення:
База дозволить збільшити надходження до державного бюджету на 2-3 млрд грн щорічно.

Дивися повний текст У ФДМ підрахували вигоду від запуску єдиної бази оцінки нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:49

как можно назвать доходом полную стоимость продажи имущества и взять с нее какой-то налог? а ведь есть и затраты на приобретение имущества. ФГИУ вообще красавцы поставили частную прокладку и косят бабло, а всей стране раасказывают как они наполняют бюджет. людей обчищают со всех сторон.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 01:27

  edgar_po написав:как можно назвать доходом полную стоимость продажи имущества и взять с нее какой-то налог? а ведь есть и затраты на приобретение имущества. ФГИУ вообще красавцы поставили частную прокладку и косят бабло, а всей стране раасказывают как они наполняют бюджет. людей обчищают со всех сторон.

Так устроена в мире кономика. Торговля недвижимостью облагается налогами почти везде.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 06:19

Покупаю 0.20га в селе. по 800дол за сотку. Налог 3200долларов. Три тысячи. двести.!!!!долларов. Потому что в базе так заложена стоимость земли в данном селе. По две тысячи долларов за сотку. Хотя более тысячи долларов за сотку нет в объявлениях о продаже. Кто разработал это? Надо его зарыть в эту землю. Львовская область
anamel277
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:55

Подсчитали выгоду для кого?)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:04

  anamel277 написав:Покупаю 0.20га в селе. по 800дол за сотку. Налог 3200долларов. Три тысячи. двести.!!!!долларов. Потому что в базе так заложена стоимость земли в данном селе. По две тысячи долларов за сотку. Хотя более тысячи долларов за сотку нет в объявлениях о продаже. Кто разработал это? Надо его зарыть в эту землю. Львовская область


Ведь можете обжаловать такую оценку.
Плюс вам всего 1 процент надо заплатить в налоги. Это не столь большая сумма.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:13

Re: У ФДМ підрахували вигоду від запуску єдиної бази оцінки.

Где вы видели 1процентов?8процентов!! Потому что продавец приватизировал землю которой владеет 30лет, менее чем 3года назад. Кому Обжаловать? Куда обжаловать?
anamel277
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:17

8процентов. Потому что продавец приватизировал землю которой владеет 30лет, менее чем три года назад
anamel277
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:49

anamel277
Когда заканчиваються эти три года с момента приватизации?
Тогда будет 1 процент налога.
Обжаловать оценку не пробовали? Самому оценщику!
vladus17
 
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