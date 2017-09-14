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У ФДМ підрахували вигоду від запуску єдиної бази оцінки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 12:45
Что тут обсуждать??? отбеливание наглой воровской темы через новости???
Система оценки - топором срубленная.
Деньги за оценку - идут не в бюджет, а фирме-прокладке.
Зато будут вопить: "Все кто против - налоговые оптимизаторы". А по факту имеем дело с выкручиванием рук (в плане очень грубых индикативов этой единой базы), и вымогательством завышенных денег за саму услугу оценки
Творение Хомутынника, ведь ФГИ - его квота.
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Gromad1962
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