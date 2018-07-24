З моменту запуску мобільними операторами технології 4G нею скористалося близько 4 млн українців.
Дивися повний текст Кількість користувачів 4G в Україні досягла 4 мільйонів.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 20:40
Кількість користувачів 4G в Україні досягла 4 мільйонів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість користувачів 4G в Україні досягла 4 мільйонів.
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:40
4.5G или 4G или 1005000G главное не буква и циферка а конечная скорость у пользователя и пинг.
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