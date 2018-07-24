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Кількість користувачів 4G в
Україні досягла 4 мільйонів

Кількість користувачів 4G в Україні досягла 4 мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:40

Кількість користувачів 4G в Україні досягла 4 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
З моменту запуску мобільними операторами технології 4G нею скористалося близько 4 млн українців.

Дивися повний текст Кількість користувачів 4G в Україні досягла 4 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:40

4.5G или 4G или 1005000G главное не буква и циферка а конечная скорость у пользователя и пинг.
Джон
 
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