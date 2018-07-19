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Укрзалізниця розробляє нову
модель пасажирських перевезень

Укрзалізниця розробляє нову модель пасажирських перевезень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 00:36

Укрзалізниця розробляє нову модель пасажирських перевезень

Пропонуємо до обговорення:
Вона передбачає створення основних центрів у великих залізничних вузлах у регіонах країни.

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