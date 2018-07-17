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Естонія ввела безкоштовний
проїзд на автобусах в 11 з 15...

Естонія ввела безкоштовний проїзд на автобусах в 11 з 15...
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 06:57

Естонія ввела безкоштовний проїзд на автобусах в 11 з 15...

Пропонуємо до обговорення:
Естонія ввела безкоштовний проїзд на громадському транспорті в 11 з 15 регіонів країни.

Дивися повний текст Естонія ввела безкоштовний проїзд на автобусах в 11 з 15 регіонів країни.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 06:57

Естонія ввела безкоштовний проїзд на громадському транспорті в 11 з 15 регіонів країни.
Так влада країни хоче зупинити міграцію сільського населення в міста

Хтось знає, яка тут логіка? До чого безплатний проїзд в громадському транспорті до міграції сільського населення в міста?
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