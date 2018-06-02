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Южаніна - про добровільне декларування іноземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:52
Пропонуємо до обговорення:
Кампанія з добровільного декларування іноземних активів повинна початися не пізніше початку 2019 року, оскільки найближчим часом Україна приєднається до багатостороннього обміну податковою інформацією, вважає глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Дивися повний текст Южаніна - про добровільне декларування іноземних активів: \"Має бути можливість очистити свою історію\"
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Додано: Пон 30 лип, 2018 07:52
Владение активом через цепочку офшоров и на хвост соли они им насыпят
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