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Експорт у Євросоюз: що і
куди продаємо (інфографіка)

Експорт у Євросоюз: що і куди продаємо (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:53

Експорт у Євросоюз: що і куди продаємо (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Великий експорт у Євросоюз: що і куди продає Україна

Дивися повний текст Експорт у Євросоюз: що і куди продаємо (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:54

Польша почти в 4 раза больше экспортирует, а в ЕС и того больше.
otg
 
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