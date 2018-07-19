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Експорт у Євросоюз: що і куди продаємо (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:53
Пропонуємо до обговорення:
Великий експорт у Євросоюз: що і куди продає Україна
Дивися повний текст Експорт у Євросоюз: що і куди продаємо (інфографіка)
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Додано: Пон 30 лип, 2018 07:54
Польша почти в 4 раза больше экспортирует, а в ЕС и того больше.
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