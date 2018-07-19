Великий експорт у Євросоюз: що і куди продає Україна
Дивися повний текст Експорт у Євросоюз: що і куди продаємо (інфографіка).
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Додано: Пон 30 лип, 2018 07:53
Експорт у Євросоюз: що і куди продаємо (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експорт у Євросоюз: що і куди продаємо (інфографіка).
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:56
Re: Експорт у Євросоюз: що і куди продаємо (інфографіка)
Судя по приведенным графикам еле дошли до 2014, а времена тирана и убийцы студентов так кажутся просто образцово-показательными. Видимо, поэтому их и стесняются приводить на графиках.
Додано: Пон 30 лип, 2018 21:08
Да вообще страна развалена и вымерзла зимой, причем уже несколько раз.
Так у вас по ТВ вещают?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 31 лип, 2018 04:21
Страна действительно развалена - Крым и части Луганской и Донецкой областей отделены.
Да и зимой помнится Петя по всем СМИ акцию "прикрути" объявлял.
А в остальном прекрасная маркиза....(с)французская песенка
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