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Експорт у Євросоюз: що і
куди продаємо (інфографіка)

Експорт у Євросоюз: що і куди продаємо (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:53

Експорт у Євросоюз: що і куди продаємо (інфографіка)

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Великий експорт у Євросоюз: що і куди продає Україна

Дивися повний текст Експорт у Євросоюз: що і куди продаємо (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:54

Польша почти в 4 раза больше экспортирует, а в ЕС и того больше.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:56

Re: Експорт у Євросоюз: що і куди продаємо (інфографіка)

Судя по приведенным графикам еле дошли до 2014, а времена тирана и убийцы студентов так кажутся просто образцово-показательными. Видимо, поэтому их и стесняются приводить на графиках.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:08

  sequence написав:Судя по приведенным графикам еле дошли до 2014, а времена тирана и убийцы студентов так кажутся просто образцово-показательными. Видимо, поэтому их и стесняются приводить на графиках.


Да вообще страна развалена и вымерзла зимой, причем уже несколько раз.

Так у вас по ТВ вещают? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 04:21

  Sommer написав:
  sequence написав:Судя по приведенным графикам еле дошли до 2014, а времена тирана и убийцы студентов так кажутся просто образцово-показательными. Видимо, поэтому их и стесняются приводить на графиках.


Да вообще страна развалена и вымерзла зимой, причем уже несколько раз.


Страна действительно развалена - Крым и части Луганской и Донецкой областей отделены.
Да и зимой помнится Петя по всем СМИ акцию "прикрути" объявлял.

А в остальном прекрасная маркиза....(с)французская песенка
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:07

  Shram написав:
Страна действительно развалена - Крым и части Луганской и Донецкой областей отделены.
Да и зимой помнится Петя по всем СМИ акцию "прикрути" объявлял.

А в остальном прекрасная маркиза....(с)французская песенка
Это вам так пытаются навязать пропагандоны РФ. На самом деле, сегодня, страна сплоченна как никогда, не смотря что РФ оттяпала части территорий.
otg
 
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