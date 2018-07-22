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У Авакова знайшли причину
напливу нерозмитнених авто в...

У Авакова знайшли причину напливу нерозмитнених авто в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:55

У Авакова знайшли причину напливу нерозмитнених авто в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів директор Департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко.

Дивися повний текст У Авакова знайшли причину напливу нерозмитнених авто в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:55

Причиной являются высокие налоги и сборы. :)
otg
 
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