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У Авакова знайшли причину
напливу нерозмитнених авто в...

У Авакова знайшли причину напливу нерозмитнених авто в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:55

У Авакова знайшли причину напливу нерозмитнених авто в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів директор Департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко.

Дивися повний текст У Авакова знайшли причину напливу нерозмитнених авто в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:55

Причиной являются высокие налоги и сборы. :)
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:12

Причина, обнищание народа :)
macho070707
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:15

Первая причина - это ты,
А вторая - все твои мечты,
Третья - это все твои слова,
Я им не поверил едва...
Четвертая причина - это ложь,
Кто прав, кто виноват - не разберешь
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:18

Причина: что люди живут бедно. И исщат как подешевле, если даже нужно переступить закон.
3sinoleinik
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:34

Повна дурня,яка підтверджує фахівість цього журналіста.А працює ця схема до сьогодні тому,що хабарі з євроблях ідуть на саму верхівку.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:47

Головна причина - висока ціна і низька зарплата.
Купуйте за дорого, працюйте за дешево. А люди сказали, х** вам.
Rainbow
 
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