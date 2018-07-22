Про це розповів директор Департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко.
Дивися повний текст У Авакова знайшли причину напливу нерозмитнених авто в Україну.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 07:55
У Авакова знайшли причину напливу нерозмитнених авто в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Авакова знайшли причину напливу нерозмитнених авто в Україну.
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:15
Первая причина - это ты,
А вторая - все твои мечты,
Третья - это все твои слова,
Я им не поверил едва...
Четвертая причина - это ложь,
Кто прав, кто виноват - не разберешь
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:18
Причина: что люди живут бедно. И исщат как подешевле, если даже нужно переступить закон.
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:34
Повна дурня,яка підтверджує фахівість цього журналіста.А працює ця схема до сьогодні тому,що хабарі з євроблях ідуть на саму верхівку.
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:47
Головна причина - висока ціна і низька зарплата.
Купуйте за дорого, працюйте за дешево. А люди сказали, х** вам.
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