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У Авакова знайшли причину напливу нерозмитнених авто в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:18
Причина - это завышенные ставки на растаможку автомобилей и ничего больше. А до 2013 года многих проблем не было, а потом оказалось что карпатский лес лишний, а французкие вертолеты и американский уголь ну очень нужны:)
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olegpm16
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