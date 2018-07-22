У Авакова знайшли причину напливу нерозмитнених авто в...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:18
Причина - это завышенные ставки на растаможку автомобилей и ничего больше. А до 2013 года многих проблем не было, а потом оказалось что карпатский лес лишний, а французкие вертолеты и американский уголь ну очень нужны:)
Додано: Пон 30 лип, 2018 12:01
Аваков, причина ввезення автомобілів на іноземній реєстрації криється набагато глибше - це все зелені чоловічки.
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:03
С таким успехом я могу сказать, что причина - глобальное потепление и дыры в озоновом слое
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:37
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:20
Я ще в 2012 році їздив на словачці! Причому тут Донбас, автор ти далекий від життя, або стаття заказна?
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