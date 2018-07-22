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У Авакова знайшли причину
напливу нерозмитнених авто в...

У Авакова знайшли причину напливу нерозмитнених авто в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:18

Причина - это завышенные ставки на растаможку автомобилей и ничего больше. А до 2013 года многих проблем не было, а потом оказалось что карпатский лес лишний, а французкие вертолеты и американский уголь ну очень нужны:)
olegpm16
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:01

Аваков, причина ввезення автомобілів на іноземній реєстрації криється набагато глибше - це все зелені чоловічки.
ars3168
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:03

С таким успехом я могу сказать, что причина - глобальное потепление и дыры в озоновом слое ;)
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:37

  laa1999 написав:Жулики не хотят платить налогов на содержание пенсионеров...


як на рахунок тих "жуліків", що працюють через офшори і виводять туди бабло? вони ж теж не хочуть платити податки на утримання пенсіонерів
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:20

Я ще в 2012 році їздив на словачці! Причому тут Донбас, автор ти далекий від життя, або стаття заказна?
m_m_m_1111
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