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Стартап Volerian пропонує автомобіль, який літає завдяки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:58
Пропонуємо до обговорення:
Стартап Volerian на Farnborough International Airshow-2018 представив концепцію літаючого автомобіля, який рухається за рахунок змахів крил по аналогії з птахами і комахами.
Дивися повний текст Стартап Volerian пропонує автомобіль, який літає завдяки змахам крил
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Додано: Пон 30 лип, 2018 07:58
вообщето все еще остается действующим приз на создание махолета для одного человека
И все еще ни одного даже эксперементального махолета - не построено. А тут типа массовый продукт, ага.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 09:26
А это не под Омеляна статью писали?
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