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Стартап Volerian пропонує
автомобіль, який літає завдяки...

Стартап Volerian пропонує автомобіль, який літає завдяки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:58

Стартап Volerian пропонує автомобіль, який літає завдяки...

Пропонуємо до обговорення:
Стартап Volerian на Farnborough International Airshow-2018 представив концепцію літаючого автомобіля, який рухається за рахунок змахів крил по аналогії з птахами і комахами.

Дивися повний текст Стартап Volerian пропонує автомобіль, який літає завдяки змахам крил.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:58

вообщето все еще остается действующим приз на создание махолета для одного человека
И все еще ни одного даже эксперементального махолета - не построено. А тут типа массовый продукт, ага.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:26

Re: Стартап Volerian пропонує автомобіль, який літає завдяки

А это не под Омеляна статью писали?
p_a_l
 
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Это что за бред?
И я так могу.

Представляю вам стартап космомобиля. Космомобиль рассчитан на двух пассажиров, и движется между планетами на мускульной тяге за счет педалей по аналогии с велосипедом
Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой почти не производит шума и безопаснее по сравнению с ракетами. Производство космомобиля будет низкозатратным и экологически чистым.

А как вам мой стартап? Можно публиковать в новости?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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