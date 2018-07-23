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У Boeing спрогнозували зростання
попиту на пілотів у...

У Boeing спрогнозували зростання попиту на пілотів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:31

У Boeing спрогнозували зростання попиту на пілотів у...

Пропонуємо до обговорення:
Світовий попит на пілотів у найближчі 20 років складе понад 790 тис. фахівців.

Дивися повний текст У Boeing спрогнозували зростання попиту на пілотів у найближчі 20 років.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:31

У країнах СНД
яке нам діло до країн СНД?
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