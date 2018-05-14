Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Дивися повний текст 40% українців виступають за прямі \"газові\" переговори з РФ.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 08:47
40% українців виступають за прямі "газові" переговори з РФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 40% українців виступають за прямі \"газові\" переговори з РФ.
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:48
Спитали б у цих 40%, чи хотіли б вони, щоб московія окупувала Україну, вони б відповіли "так", точніше, вони, певно, сказали б "да"...
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:36
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