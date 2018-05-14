Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Дивися повний текст 40% українців виступають за прямі \"газові\" переговори з РФ.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 08:47
40% українців виступають за прямі "газові" переговори з РФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 40% українців виступають за прямі \"газові\" переговори з РФ.
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:48
Спитали б у цих 40%, чи хотіли б вони, щоб московія окупувала Україну, вони б відповіли "так", точніше, вони, певно, сказали б "да"...
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:36
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:10
40% ватоголових довбнів. Опитування проводилось на замовлення Вони. в реальності 20% прибрехали. Трепер будемо знати, що планує робити Вона якщо раптом прийде до влади.
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:45
по результатам опитування стало зрозуміло, що люди настільки тупі, що не розуміють про що їх питають.
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:03
Бред, покупать нужно где дешевле и выгоднее. И продавать, где есть рынок сбыта. Берите пример с П******ко!!!
Додано: Пон 30 лип, 2018 12:50
0mage0 А где-то ты прав. Но ведь 40% - это почти половина населения страны. Немало.
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:45
Германия покупает газ у России, потому что для Германии это дешевле и выгоднее.
Германия была и остается крупнейшим покупателем российского природного газа. Общий объем с учётом перепродаж в этой стране в 2016 г. составил 49,83 млрд куб. м.
Поставки природного газа в Германию идут по контрактам, заключенным ООО «Газпром экспорт» с компаниями «Юнипер Глобал коммодитиз СЕ» (ранее «Э.ОН Глобал коммодитиз СЕ», ранее — «Рургаз АГ»), «ВИЕХ ГмбХ», «ВИНГАЗ ГмбХ», «Шелл Энерджи Юроп Лтд».
Там, кроме Германии, есть и другие страны Европы (Австрия, Венгрия, Греция, Италия и др.).
Украины там нет...
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:56
Re: 40% українців виступають за прямі
Так Вона не буде купляти газ в РФ через Родеррдам+ та Гондурас - для соєвих то трагедія бо % на накрутку.. а не має)). Більшость газу та вугілля иде з РФ так воно попадає на хаби в ЄС а потім в Україну але всерівно ми спонсоруем РФ. Чи може в нас чудово зросли темпи добичі власного газу за часи Порошенка?? Ну то прошу цифри в студію...
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:58
Отличный вопрос
Всё IMHO
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