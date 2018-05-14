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40% українців виступають за
прямі "газові" переговори з РФ

40% українців виступають за прямі "газові" переговори з РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:47

40% українців виступають за прямі "газові" переговори з РФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Дивися повний текст 40% українців виступають за прямі \"газові\" переговори з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:48

Спитали б у цих 40%, чи хотіли б вони, щоб московія окупувала Україну, вони б відповіли "так", точніше, вони, певно, сказали б "да"...
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:36

  0mage0 написав:Спитали б у цих 40%, чи хотіли б вони, щоб московія окупувала Україну, вони б відповіли "так", точніше, вони, певно, сказали б "да"...

- мальчик, шел бы ты лесом!
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:10

40% ватоголових довбнів. Опитування проводилось на замовлення Вони. в реальності 20% прибрехали. Трепер будемо знати, що планує робити Вона якщо раптом прийде до влади.
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:45

по результатам опитування стало зрозуміло, що люди настільки тупі, що не розуміють про що їх питають.
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:03

Бред, покупать нужно где дешевле и выгоднее. И продавать, где есть рынок сбыта. Берите пример с П******ко!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:50

0mage0 А где-то ты прав. Но ведь 40% - это почти половина населения страны. Немало.
Im_A
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:45

  сова написав:Бред, покупать нужно где дешевле и выгоднее. И продавать, где есть рынок сбыта. Берите пример с П******ко!!!

Германия покупает газ у России, потому что для Германии это дешевле и выгоднее.

Германия была и остается крупнейшим покупателем российского природного газа. Общий объем с учётом перепродаж в этой стране в 2016 г. составил 49,83 млрд куб. м.
Поставки природного газа в Германию идут по контрактам, заключенным ООО «Газпром экспорт» с компаниями «Юнипер Глобал коммодитиз СЕ» (ранее «Э.ОН Глобал коммодитиз СЕ», ранее — «Рургаз АГ»), «ВИЕХ ГмбХ», «ВИНГАЗ ГмбХ», «Шелл Энерджи Юроп Лтд».

Там, кроме Германии, есть и другие страны Европы (Австрия, Венгрия, Греция, Италия и др.).
Украины там нет... :|
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:56

Re: 40% українців виступають за прямі

  kyiv7777 написав:Трепер будемо знати, що планує робити Вона якщо раптом прийде до влади.
Так Вона не буде купляти газ в РФ через Родеррдам+ та Гондурас - для соєвих то трагедія бо % на накрутку.. а не має)). Більшость газу та вугілля иде з РФ так воно попадає на хаби в ЄС а потім в Україну але всерівно ми спонсоруем РФ. Чи може в нас чудово зросли темпи добичі власного газу за часи Порошенка?? Ну то прошу цифри в студію...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:58

  Джон написав:Чи може в нас чудово зросли темпи добичі власного газу за часи Порошенка?? Ну то прошу цифри в студію...

Отличный вопрос
Всё IMHO
Вкладчик1234
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