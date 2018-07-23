40% українців виступають за прямі "газові" переговори з РФ
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Im_A написав:А где-то ты прав. Но ведь 40% - это почти половина населения страны. Немало.
Да не прав он нигде. В чем разница при покупке в РФ газа или хабах ЕС? В цене.. покупая в ЕС мы платим накрутку за транспортировки и конторам посредникам. Газ же по факту в обоих вариантах газпромовский. Сеня красиво развел. Газпрому пофиг его обьемы не упали..Сене и Пете навары в карман.. а вышивате сказка про энергонезалежнисть. Причем вышивата и сейчас орет в экстазе -- нет разводите нас и далее. Рост своей добычи - вот то что РЕАЛЬНО нам выгодно и опасно газпрому. Но посмотрите насколько она выросла за часи Порошенко? Данные ПАО "Укртрансгаз"-> добыча природного газа в Украине в январе-июне 2018 года сократилась, по оперативным данным, на 0,9%, или на 95,6 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Этим все сказано. Нынешним керманычам рост собственной добычи не выгоден... чем он меньше тем больше идет обьем закупок в ЕС и тем больше% им капает в карманы. Поэтому слова про закупку газа в РФ для них зрада-зрадская, ще би, кормушка то оскудеет.
отличный вопрос для прохожих на улице. все ж эксперты в рынке энергоносителей. напоминает диалог пенсов в "золотом теленке" про то, кто "голова" чемберлен или ллойд-джордж, и "кому палец в рот не клади."
Im_A написав:А где-то ты прав. Но ведь 40% - это почти половина населения страны. Немало.
Да не прав он нигде. В чем разница при покупке в РФ газа или хабах ЕС? В цене.. покупая в ЕС мы платим накрутку за транспортировки и конторам посредникам. Газ же по факту в обоих вариантах газпромовский. Сеня красиво развел. Газпрому пофиг его обьемы не упали..Сене и Пете навары в карман.. а вышивате сказка про энергонезалежнисть. Причем вышивата и сейчас орет в экстазе -- нет разводите нас и далее. Рост своей добычи - вот то что РЕАЛЬНО нам выгодно и опасно газпрому. Но посмотрите насколько она выросла за часи Порошенко? Данные ПАО "Укртрансгаз"-> добыча природного газа в Украине в январе-июне 2018 года сократилась, по оперативным данным, на 0,9%, или на 95,6 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Этим все сказано. Нынешним керманычам рост собственной добычи не выгоден... чем он меньше тем больше идет обьем закупок в ЕС и тем больше% им капает в карманы. Поэтому слова про закупку газа в РФ для них зрада-зрадская, ще би, кормушка то оскудеет.
Надо бы добавить, что рост добычи был вполне реален, ведь 2 новых буровых могли дать за эти 3 года как минимум +2 миллиарда кубов в баланс. Но наша власть их просто по**ала (вообще оставив их без охраны военных в марте 2014, чем дала возможность там высадиться десанту гру рф). И за это ни одна падла не в ответе А газ стрелковского месторождения, 2 года качающийся в хранилища восточого Крыма надурняк? А это потеря еще, как минимум, 500 миллионов кубов.
Аферисты дорвались до власти и правят Украиной - это факт. Единтвенное, что радует - это пока и уже не долго "Мосты устали"