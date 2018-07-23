Додано: Пон 30 лип, 2018 15:12

Im_A написав: А где-то ты прав. Но ведь 40% - это почти половина населения страны. Немало. А где-то ты прав. Но ведь 40% - это почти половина населения страны. Немало.

Да не прав он нигде. В чем разница при покупке в РФ газа или хабах ЕС? В цене.. покупая в ЕС мы платим накрутку за транспортировки и конторам посредникам. Газ же по факту в обоих вариантах газпромовский. Сеня красиво развел. Газпрому пофиг его обьемы не упали..Сене и Пете навары в карман.. а вышивате сказка про энергонезалежнисть. Причем вышивата и сейчас орет в экстазе -- нет разводите нас и далее.Рост своей добычи - вот то что РЕАЛЬНО нам выгодно и опасно газпрому. Но посмотрите насколько она выросла за часи Порошенко? Данные ПАО "Укртрансгаз"-> добыча природного газа в Украине в январе-июне 2018 года сократилась, по оперативным данным, на 0,9%, или на 95,6 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Этим все сказано. Нынешним керманычам рост собственной добычи не выгоден... чем он меньше тем больше идет обьем закупок в ЕС и тем больше% им капает в карманы.Поэтому слова про закупку газа в РФ для них зрада-зрадская, ще би, кормушка то оскудеет.