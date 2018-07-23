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Омелян розповів, коли Tesla може вийти на український ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:53
Пропонуємо до обговорення:
Про це під час брифінгу заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
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Суб 28 лип, 2018 15:01
Джон