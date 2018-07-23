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Омелян розповів, коли Tesla
може вийти на український ринок

Омелян розповів, коли Tesla може вийти на український ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:53

Омелян розповів, коли Tesla може вийти на український ринок

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час брифінгу заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст Омелян розповів, коли Tesla може вийти на український ринок.
R2
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мели Емеля - твоя неделя.
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