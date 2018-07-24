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У Держказначействі повідомили
про дефіцит держбюджету за...

У Держказначействі повідомили про дефіцит держбюджету за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:22

У Держказначействі повідомили про дефіцит держбюджету за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної казначейської служби.

Дивися повний текст У Держказначействі повідомили про дефіцит держбюджету за підсумками січня-червня.
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