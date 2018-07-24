Про це свідчать дані Державної казначейської служби.
Дивися повний текст У Держказначействі повідомили про дефіцит держбюджету за підсумками січня-червня.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 09:25
У Держказначействі повідомили про дефіцит держбюджету за...
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Дивися повний текст У Держказначействі повідомили про дефіцит держбюджету за підсумками січня-червня.
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:25
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