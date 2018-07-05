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Міноборони підвищує
виплати військовим

Міноборони підвищує виплати військовим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:38

Міноборони підвищує виплати військовим

Пропонуємо до обговорення:
Міноборони прийняло рішення про підвищення грошового забезпечення військових з 1 жовтня 2018 року і звернулося до уряду з метою збільшення фінансування з бюджету в сумі 4,5 млрд. грн.

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