Міноборони прийняло рішення про підвищення грошового забезпечення військових з 1 жовтня 2018 року і звернулося до уряду з метою збільшення фінансування з бюджету в сумі 4,5 млрд. грн.
Дивися повний текст Міноборони підвищує виплати військовим.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:38
Міноборони підвищує виплати військовим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міноборони підвищує виплати військовим.
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:39
"Повышение соцстандартов . … привело к ухудшению материального положения военнослужащих"
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:09
Классика армейского косноязычия.
Мы стали жить хуже, потому что другие стали жить лучше.
В цитатник к сериалу ДМБ.
Понятно, что министр хотел сказать, но надо ж еще суметь так классно сформулировать ))
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:53
Мне стало некомфортно есть селёдку, потому что сосед ест сёмгу.
Зараз переглядають цей форум: anastasia_danillova і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|