Про це повідомили в прес-службі міського голови.
Дивися повний текст Кличко про борги \"Київенерго\": готові до будь-якого рішення суду, але поверніть гарячу воду киянам.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 10:16
Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко про борги \"Київенерго\": готові до будь-якого рішення суду, але поверніть гарячу воду киянам.
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:16
Предоплата -какие проблемы....Платишь и получаешь. Хочет же опять в долг, который поставят на другую компанию, а государство должно за все действия мера -расплачиваться...
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:31
Можно покупать горячую воду например в Роттердаме.
Или импортировать из Антарктиды. Говорят там горячая вода по "справедливой" цене
Всё IMHO
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:47
Сборище барыг пытаются разыграть борьбу. 17 лет один барыга использовал госимущество как хотел - ничего не вкладывая играя с тарифами и нормами, расставляя где надо своих людей, тупо выкачивал прибыль, а на сумму растущей дебиторской задолженности формировал долг перед госкомпанией. За это же время барыга способствовал принятию выгодных ему законов, формированию лояльных ему структур (типа НКРЕУ) и преданных лиц на высоких должностях (в т.ч. Нефтегазе). Выкачав максимум прибыли барыга, используя наработанный ресурс, требует вместе с доведенным до ручки хозяйством переложить на государство сгенерированный им же долг, на чем настаивает и преданный барыге представитель кредитора. Другой барыга создает видимость активного продиводе
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