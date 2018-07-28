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Кличко про борги "Київенерго":
готові до будь-якого...

Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:16

Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі міського голови.

Дивися повний текст Кличко про борги \"Київенерго\": готові до будь-якого рішення суду, але поверніть гарячу воду киянам.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:16

Предоплата -какие проблемы....Платишь и получаешь. Хочет же опять в долг, который поставят на другую компанию, а государство должно за все действия мера -расплачиваться...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:15

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сірий
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:31

Можно покупать горячую воду например в Роттердаме.
Или импортировать из Антарктиды. Говорят там горячая вода по "справедливой" цене
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:47

Сборище барыг пытаются разыграть борьбу. 17 лет один барыга использовал госимущество как хотел - ничего не вкладывая играя с тарифами и нормами, расставляя где надо своих людей, тупо выкачивал прибыль, а на сумму растущей дебиторской задолженности формировал долг перед госкомпанией. За это же время барыга способствовал принятию выгодных ему законов, формированию лояльных ему структур (типа НКРЕУ) и преданных лиц на высоких должностях (в т.ч. Нефтегазе). Выкачав максимум прибыли барыга, используя наработанный ресурс, требует вместе с доведенным до ручки хозяйством переложить на государство сгенерированный им же долг, на чем настаивает и преданный барыге представитель кредитора. Другой барыга создает видимость активного продиводе
anvlad
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:49

йствия сему... В итоге за все заплатит обычный обыватель.
anvlad
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:56

  laa1999 написав:Предоплата -какие проблемы....Платишь и получаешь. Хочет же опять в долг, который поставят на другую компанию, а государство должно за все действия мера -расплачиваться...

предоплата - это фантастика. Город мучительно переживает дефолт, реструктуризируя свои обязательства, а вы о предоплате. А затем еще надо вытянуть оплату за отопительный сезон с обнищавшего обывателя и вытрусить с Гроси покрытие субсидий. Короче, как в том анекдоте: инопланетяне прилетят и все будет хорошо. Боже, дай нам теплую зиму!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:57

anvladБарыги - это мои соседи, которые "принципиально" не платят за отопление за прошлые года Киевэнерго. У одного долг 40 тыс грв, а у другой 30 тыс. Причем квартиры по 140 м2. Так причем здесь Нафтогаз? Правильно сделали, что отключили этот коммунизм. Пусть сначала Киев заплатит 5 млдр накопленных долгов. Мэр может заплатить за моих соседей-барыг, если есть желание.
Polly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:26

Polly, никто не спорит, что за ЖКУ надо платить. Но долг перед нефтегазом сформировали не Ваши соседи и не Киевтеплоенерго. За 17 лет была возможность у киевенерго бороться с должниками, а у нефтегаза - с киевенерго. Но не делали этого. Делали так как выгодно известным барыгам. Теперь включили пластинку "“Нафтогаз” настаивает, чтобы этот долг вернуло коммунальное предприятие...требует, чтобы “Киевтеплоэнерго” стало правопреемником долговых обязательств". Чисто интересно: на момент получения в управление этого хозяйства долг управляющей структуры перед ресурсодобывающей был те же 5 млрд.?
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:38

и очень уж до неприличия открыто государство в лице нефтегаза требует чтобы долг частной компании переложить на себя в лице Киевтеплоэнерго ... Мрази, просто мрази. А по поводу Ваших соседей, Polly, то уже вовсю работает конвеер по принятию судами судебных приказов о взыскании задолженности с потребителей за ЖКУ в пользу Киевэнерго (это упрощенная форма судопроизводства, "усовершенствованная" в декабре прошлого года принятием новой редакции гражданско-процессуального кодекса). И что, владелец Киевэнерго и здесь стремится сорвать куш и оставить всех в дураках - кредиторскую задолженность повесить на государство, а права требования дебиторской задолженности оставить себе???
anvlad
 
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