Про це повідомили в прес-службі міського голови.
Дивися повний текст Кличко про борги \"Київенерго\": готові до будь-якого рішення суду, але поверніть гарячу воду киянам.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 10:16
Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко про борги \"Київенерго\": готові до будь-якого рішення суду, але поверніть гарячу воду киянам.
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:16
Предоплата -какие проблемы....Платишь и получаешь. Хочет же опять в долг, который поставят на другую компанию, а государство должно за все действия мера -расплачиваться...
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:31
Можно покупать горячую воду например в Роттердаме.
Или импортировать из Антарктиды. Говорят там горячая вода по "справедливой" цене
Всё IMHO
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:47
Сборище барыг пытаются разыграть борьбу. 17 лет один барыга использовал госимущество как хотел - ничего не вкладывая играя с тарифами и нормами, расставляя где надо своих людей, тупо выкачивал прибыль, а на сумму растущей дебиторской задолженности формировал долг перед госкомпанией. За это же время барыга способствовал принятию выгодных ему законов, формированию лояльных ему структур (типа НКРЕУ) и преданных лиц на высоких должностях (в т.ч. Нефтегазе). Выкачав максимум прибыли барыга, используя наработанный ресурс, требует вместе с доведенным до ручки хозяйством переложить на государство сгенерированный им же долг, на чем настаивает и преданный барыге представитель кредитора. Другой барыга создает видимость активного продиводе
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:56
предоплата - это фантастика. Город мучительно переживает дефолт, реструктуризируя свои обязательства, а вы о предоплате. А затем еще надо вытянуть оплату за отопительный сезон с обнищавшего обывателя и вытрусить с Гроси покрытие субсидий. Короче, как в том анекдоте: инопланетяне прилетят и все будет хорошо. Боже, дай нам теплую зиму!
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:57
anvladБарыги - это мои соседи, которые "принципиально" не платят за отопление за прошлые года Киевэнерго. У одного долг 40 тыс грв, а у другой 30 тыс. Причем квартиры по 140 м2. Так причем здесь Нафтогаз? Правильно сделали, что отключили этот коммунизм. Пусть сначала Киев заплатит 5 млдр накопленных долгов. Мэр может заплатить за моих соседей-барыг, если есть желание.
Додано: Пон 30 лип, 2018 12:26
Polly, никто не спорит, что за ЖКУ надо платить. Но долг перед нефтегазом сформировали не Ваши соседи и не Киевтеплоенерго. За 17 лет была возможность у киевенерго бороться с должниками, а у нефтегаза - с киевенерго. Но не делали этого. Делали так как выгодно известным барыгам. Теперь включили пластинку "“Нафтогаз” настаивает, чтобы этот долг вернуло коммунальное предприятие...требует, чтобы “Киевтеплоэнерго” стало правопреемником долговых обязательств". Чисто интересно: на момент получения в управление этого хозяйства долг управляющей структуры перед ресурсодобывающей был те же 5 млрд.?
Додано: Пон 30 лип, 2018 12:38
и очень уж до неприличия открыто государство в лице нефтегаза требует чтобы долг частной компании переложить на себя в лице Киевтеплоэнерго ... Мрази, просто мрази. А по поводу Ваших соседей, Polly, то уже вовсю работает конвеер по принятию судами судебных приказов о взыскании задолженности с потребителей за ЖКУ в пользу Киевэнерго (это упрощенная форма судопроизводства, "усовершенствованная" в декабре прошлого года принятием новой редакции гражданско-процессуального кодекса). И что, владелец Киевэнерго и здесь стремится сорвать куш и оставить всех в дураках - кредиторскую задолженность повесить на государство, а права требования дебиторской задолженности оставить себе???
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