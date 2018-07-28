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Кличко про борги "Київенерго":
готові до будь-якого...

Кличко про борги "Київенерго": готові до будь-якого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:45

  anvlad написав:И что, владелец Киевэнерго и здесь стремится сорвать куш и оставить всех в дураках - кредиторскую задолженность повесить на государство, а права требования дебиторской задолженности оставить себе???

Прибыль - приватизируем, убытки - национализируем. Классика
Всё IMHO
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